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Стало известно о проблемах со спутником ViaSat-3

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Falcon Heavy
Falcon Heavy.
Источник изображения: SpaceX

Геостационарный телекоммуникационный спутник ViaSat-3, запущенный в апреле на ракете Falcon Heavy, может быть утерян. О проблемах с космическим аппаратом стало известно ArsTechnica.

Издание пишет, что у спутника стоимостью 700 миллионов долларов имеются проблемы с развертыванием антенны, изготовленной из полимерных материалов и позволяющей принимать и передавать сигналы связи.

Согласно источникам ArsTechnica, вероятность того, что соответствующие неполадки будут устранены, очень мала.

Издание отмечает, что спутник застрахован на 420 миллионов долларов. В случае, если будет признана потеря космического аппарата, возмещение столь крупных убытков может привести к кризису в секторе страхования космических аппаратов и уходу с рынка крупных страховщиков.

В июле ТАСС со ссылкой на компанию «Заслон» сообщил, что в России разработан терминал «Сапфир», предназначенный для широкополосного доступа в интернет через спутниковую связь в Ku-диапазоне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Falcon РН
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