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Американский регулятор продолжил оказывать давление на SpaceX

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

ArsTechnica: Американский регулятор продолжил оказывать давление на SpaceX

Федеральное управление гражданской авиации США продолжило оказывать давление на компанию SpaceX по поводу седьмых лектных интеграционных испытаний многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По данным издания, позиция регулятора, заявленная им две недели назад, не изменилась даже после того, как в должность вступил президент США Дональд Трамп, который активно поддерживает основателя SpaceX Илона Маска.

ArsTechnica напоминает, что федеральное управление по-прежнему требует проведения расследования причин взрыва второй ступени Starship, возгорание в которой, по последней информации, началось в верхней части.

В январе издание SpaceNews сообщало, что Федеральное управление гражданской авиации США пообещало завершить изменения правил получения лицензий на пуски ракет космического назначения.

В том же месяце издание рассказало, что регулятор начал расследование взрыва второй ступени многоразовой транспортной системы Starship.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
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