Войти
Lenta.ru

США модернизируют антидроновый M-SHORAD из-за СВО

503
0
0
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters.

Army Recognition: США модернизируют комплекс ПВО M-SHORAD из-за СВО

Армия США планирует модернизировать комплексы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Army Recognition.

«Согласно отчету Конгресса США, опубликованному в январе 2025 года, армия США планирует адаптировать и усовершенствовать свою систему M-SHORAD, основываясь на ценных уроках продолжающегося конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что широкое применение дронов в ходе СВО подчеркивает необходимость модернизации существующих систем ПВО. Военные хотят повысить эффективность M-SHORAD в качестве антидронового оружия. В частности, армию интересует эффективная защита от барражирующих боеприпасов.

Система M-SHORAD на шасси бронетранспортера Stryker несет боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом, а также ракетами Stinger и Longbow Hellfire. Новую версию системы оснастят лазером мощностью 50 киловатт, который позволит снизить стоимость перехвата малоразмерных целей. Кроме того, в ходе модернизации существующих M-SHORAD пусковую установку для ракет Hellfire хотят заменить дополнительными ракетами Stinger.

В октябре 2024 года в США представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) на шасси Stryker. Машина получила лазер BlueHalo Locust мощностью 26 киловатт, автоматическую пушку XM914 калибра 30 миллиметров и ракеты калибра 70 миллиметров APKWS II с лазерным наведением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
APKWS
Stinger
Stryker
М-91
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 20:18
  • 334
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 04.02 18:29
  • 7455
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:48
  • 1
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 04.02 10:32
  • 1
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 22:11
  • 5
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть