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В США рассказали о новой задаче модернизированных «Искандеров»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

TNI: Модернизированные ракеты «Искандер» смогут уничтожать украинские F-16

Модернизированные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» смогут наносить удары по аэродромам в глубине украинской территории и уничтожать истребители F-16. О новой задаче комплекса рассказал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он обратил внимание на сообщения о разработке новой версии «Искандера» с увеличенной до 1000 километров дальности. Кроме того, комплекс, который в западных СМИ получил обозначение «Искандер-1000», отличается повышенной точностью.

Считается, что модернизированная ракета несет большее количество твердого топлива, которое обеспечивает увеличение дальности. Также «Искандер» получил современную систему наведения на основе инерциальной навигации и ГЛОНАСС.

«Эта ракета, похоже, идеально приспособлена для того, чтобы выбивать хваленые военные самолеты F-16, которые НАТО передало Украине», — пишет Вайхерт. Также он допустил, что в случае прямого столкновения с западными странами новый «Искандер» позволит эффективно поражать цели на территории стран НАТО.

В ноябре 2024 года военный эксперт Алексей Леонков допустил, что расположенные в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» способны уничтожить американскую базу противоракетной обороны в Польше в случае прямого столкновения.

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