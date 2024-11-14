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В России оценили способность «Искандера» уничтожить базу США в Польше

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Эксперт Леонков оценил способность «Искандера» уничтожить базу США в Польше

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», расположенные в Калининградской области, способны уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения. Возможности ОТРК оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

Базу системы ПРО Aegis откроют в польском Редзиково в среду, 13 ноября. Отмечается, что раньше у США не было постоянной базы в Польше. База предназначена для перехвата баллистических ракет.

«Ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", дальность полета которого позволяет эту базу "обнулить" в случае, если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и РФ», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что установленный в Польше американский радар может обнаруживать и сопровождать до 300 целей, а также наводить до 18 зенитных ракет. Максимальная дальность обнаружения превышает тысячу километров. По словам Леонкова, радар сможет контролировать большую часть европейской территории России.

Эксперт добавил, что в комплексе используют пусковую установку Mk 41, которая может запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk. Также он подчеркнул, что до пуска ракеты невозможно узнать, какое изделие загрузили в Mk 41.

В августе стало известно, что научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» поставит квазибаллистические ракеты 9М723-2ФЗ для ОТРК «Искандер» Министерству обороны России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
9М723
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Иджис
Искандер
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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