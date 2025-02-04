В США разработали дрон в форме мяча

Американская компания XDOWN разработала дрон-камикадзе PSK в форме мяча

Американская оборонная компания XDOWN разработала легкий дрон-камикадзе P.S. Killer (PSK), который выполнен в форме мяча для американского футбола. Об этом сообщает Defence Blog.

Разработчик отмечает, что для запуска беспилотника оператор должен включить его и бросить как мяч. После активации дрон раскрывает лопасти винта и небольшое крыло и летит к цели. PSK развивает скорость до 250 километров в час, а дальность действия составляет более 60 километров.

Отмечается, что дрон разработали для сил специальных операций. Беспилотник предназначен для точечного поражения целей с минимальным сопутствующим уроном. PSK может нести боевую часть весом до 700 граммов.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ». Система на шасси бронеавтомобиля несет 14 беспилотников в транспортно-пусковых контейнерах. Дроны могут поражать небронированную и легкобронированную технику.