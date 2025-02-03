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Первый истребитель Rafale для Объединённых Арабских Эмиратов

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29 января 2025 года французская компания Dassault Aviation в своем летно-испытательном центре в Истре официально представила и формально передала Объединенным Арабским Эмиратам первый изготовленный для них истребитель Rafale серии F4 из 80 заказанных по контракту 2021 года. Однако представленный двухместный истребитель с бортовым номером "1101", как и несколько следующих, пока что останутся в распоряжении Dassault Aviation в летно-испытательном центре в Истре для реализации программы испытаний и осуществления подготовки эмиратского личного состава. Фактические поставки строевых самолётов Rafale F4 ВВС и ПВО ОАЭ будут начаты только с конца 2026 года.

Первый изготовленный для ОАЭ истребитель Dassault Rafale F4. Истр, 29.01.2025 (с) Dassault Aviation

3 декабря 2021 года компания Dassault Aviation подписала "исторический" контракт на поставку Объединенным Арабским Эмиратам 80 многофункциональных истребителей Dassault Rafale в модификации F4. Стоимость контракта составляет 16,6 млрд евро, включая 2 млрд евро стоимости управляемого авиационного вооружения, что делает это соглашение крупнейшим в истории французского оборонного экспорта. Контракт вступил в силу с переводом ОАЭ первого платежа в апреле 2022 года. Данный контракт также является крупнейшим иностранным заказом на истребители Rafale.

В составе ВВС и ПВО ОАЭ новые самолеты Rafale, как сообщается, заменят 59 сейчас находящихся в строю истребителей Dassault Mirage 2000-9. Таким образом, ОАЭ придерживаются своей давней традиционной политики комплектования своих ВВС параллельно истребителями двух типов - французскими и американскими. Заменяемые истребители Mirage 2000-9, по сообщениям, ОАЭ планируют совместно с Францией на льготных условиях реализовать Марокко и Египту (примерно по 30 машин).

Первый изготовленный для ОАЭ истребитель Dassault Rafale F4. Истр, 29.01.2025 (с) Dassault Aviation

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Страны
Египет
Марокко
ОАЭ
США
Франция
Продукция
F-4
Mirage-2000
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