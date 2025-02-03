Войти
Lenta.ru

На Западе допустили передачу польских БТР-70 Киеву

495
0
0
Фото: Wikimedia
Фото: Wikimedia.

Army Recognition: Модернизированные в Польше БТР-70 могут передать Киеву

Польская компания Mista работает над модернизацией более 150 бронетранспортеров советского производства БТР-70 для неназванного заказчика. Усовершенствованные машины могут передать Киеву, допустило западное издание Army Recognition.

Модернизированные БТР получили один дизельный двигатель вместо пары бензиновых, новую коробку передач, современные приборы наблюдения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также машина получила две боковые двери для десанта и экипажа.

Базовую версию колесного БТР-70 приняли на вооружение в 1971 году. Четырехосный бронетранспортер весом 13,6 тонны вмещает восемь десантников. Защищенность машины обеспечивает стальная броня толщиной 6-10 миллиметров. В арсенал БТР-70 входит крупнокалиберный пулемет КПВТ и пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра.

В сентябре 2024 года военное ведомство Киева сообщило о разработке БТР «Хорунжий». Машина на шасси советского БТР-60 получила новый корпус, обеспечивающий защиту от огня крупнокалиберных пулеметов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
БТР-60
БТР-70
КПВТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:52
  • 323
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57