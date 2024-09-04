Войти
Lenta.ru

На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси

223
0
0
Фото: FANTIKHF / Wikimedia
Фото: FANTIKHF / Wikimedia.

На Украине разработали бронетранспортер «Хорунжий» на шасси БТР-60

Украина разработала бронетранспортер (БТР) «Хорунжий», в основе которого лежит шасси советского БТР-60. Об этом сообщает военное ведомство страны в Telegram.

Отмечается, что машину кодифицировали и одобрили ее поставки в войска. В сообщении подчеркнули, что корпус БТР изготовили из «высококачественной финской стали», которая повысила уровень баллистической защиты без увеличения массы. Заявлена способность выдерживать обстрел из крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров. В арсенал машины могут входить боевые модули с пулеметом или автоматической пушкой.

«Хорунжий» получил противоминные сидения и V-образное днище, которые способны защитить экипаж и десант при подрыве на взрывном устройстве мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте. БТР оснастили дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 80 километров в час. Запас хода составил 500 километров.

В апреле стало известно, что Украина начала модернизацию БТР-60ПБ, которые Киеву передала Болгария. Устаревшие машины получат новые двигатели, тепловизионный прицел и цифровую радиостанцию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Продукция
БТР-60
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 09:17
  • 4308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО
  • 04.09 08:14
  • 1
"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM
  • 04.09 04:35
  • 11
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 04.09 03:21
  • 1
Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)
  • 03.09 22:06
  • 2
Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat
  • 03.09 21:32
  • 2
В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты
  • 03.09 21:01
  • 33
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 03.09 20:24
  • 1
Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием
  • 03.09 18:44
  • 477
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.09 11:30
  • 3
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 08:41
  • 1
Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах
  • 03.09 08:09
  • 1
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
  • 03.09 06:39
  • 3
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 03.09 04:43
  • 0
О современной ситуации.