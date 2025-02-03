«Ростех» рассказал об испытаниях «Оберега»

«Ростех»: Бронежилет «Оберег» испытали боем и телевидением

Бронежилет «Оберег» класса защиты Бр5 испытали боем и телевидением. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Бронежилет испытал корреспондентом канала «Россия 24» Евгений Нипот. «Все два месяца командировки я работал в этом бронежилете. Бегать в нем очень удобно, даже по оврагам, например, после того, как отработали минометчики», — сказал журналист.

В госкорпорации добавили, что бронник класса Бр5 массой примерно 9,4 килограмма «сконструирован так, чтобы вес равномерно распределялся и умеренно нагружал позвоночник».

В октябре «Ростех» сообщил, что российский бронежилет «Оберег» спас бойца в зоне проведения специальной военной операции.

В сентябре госкорпорация сообщила, что бронежилет «Оберег» выдержал обстрел из пулемета.