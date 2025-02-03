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Стало известно о расследовании проблем Starliner

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Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images.

SpaceNews: Boeing и НАСА добились прогресса в решении проблем Starliner

Компания Boeing и НАСА добились «значительного прогресса» в решении проблем космического корабля Starliner. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По словам члена Консультативной группы по аэрокосмической безопасности Пола Хилла, некоторые выявленные в ходе последнего полета Starliner проблемы расследованы, а их причины устраняются.

Он уточнил, что неполадки, о которых идет речь, не касаются неисправностей, связанных с работой двигательной системы корабля. «Вопросы об аномалиях в работе двигательной системы остаются открытыми», — сказал Хилл.

Ранее издание сообщило, что НАСА отвергло призыв президента США Дональда Трампа немедленно вернуть экипаж корабля Starliner — Суниту Уильямс и Бутча Уилмора — с Международной космической станции (МКС).

7 сентября 2024 года Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. К МКС корабль, на борту которого впервые находился экипаж, отправился 5 июня. Миссия должна была продлиться две недели, обратно астронавтов планировалось вернуть на Starliner.

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