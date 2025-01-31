SpaceNews: НАСА отвергло призыв Трампа немедленно вернуть экипаж Starliner с МКС

НАСА отвергло призыв президента США Дональда Трампа немедленно вернуть экипаж корабля Starliner с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации говорится, что американское космическое агентство сохраняет прежние графики возвращения экипажей с МКС на Землю.

«НАСА и [компания] SpaceX оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее безопасно вернуть астронавтов экипажа SpaceX Crew-9 Суниту Уильямс и Бутча Уилмора, а также готовятся к запуску Crew-10 для завершения передачи управления между экспедициями», — заявили в агентстве.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Трамп обратился к компании с просьбой скорее вернуть астронавтов Starliner с МКС на Землю.

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. К МКС корабль, на борту которого впервые находился экипаж, состоящий из астронавтов НАСА Уилмора и Уильямс, отправился 5 июня. Миссия должна была продлиться две недели, обратно астронавтов планировалось вернуть на Starliner.