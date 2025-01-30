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В России объяснили уникальность Су-57

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ.

ОАК: Российский Су-57 сочетает функции истребителя и ударного самолета

Истребитель пятого поколения Су-57 сочетает функции ударного самолета и машины для поражения воздушных целей. Уникальность российского истребителя объяснила «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в Telegram-канале.

«Уникальность Су-57 заключается не только в его малозаметности и сверхманевренности, но и в сочетании функций истребителя и ударного самолета», — говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что Су-57 производят серийно, а объемы выпуска продолжают расти. Истребители применяют в ходе специальной военной операции (СВО).

В декабре 2024 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что ОАК передала Минобороны России партию Су-57 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что Су-57 — это единственный самолет, доказавший право называться истребителем пятого поколения.

В том же месяце обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт указал, что Су-57 хорошо показал себя в ходе нанесения ударов по целям в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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