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Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

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Фото: ChinaFotoPress / Globallookpress.com
Фото: ChinaFotoPress / Globallookpress.com.

ЕКА заключило контракт с компанией Thales на миссию к Венере

ЕКА заключило контракт с компанией Thales Alenia Space на миссию EnVision к Венере, которую в России считают «русской планетой». Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумма сделки — 367 миллионов евро. В задачи Thales входит создание космического аппарата EnVision, предназначенного для изучения Венеры. Его запуск запланирован на ноябрь 2031 года.

На борту EnVision будут размещены шесть научных приборов из Италии, Франции, Германии, Бельгии и США, которые позволят изучить строение Венеры от ее ядра до внешних слоев атмосферы. «Ни одна другая миссия не пыталась провести столь всестороннее исследование нашего чрезвычайно негостеприимного соседа», — заявила научный директор ЕКА Кэрол Манделл.

В декабре госкорпорация «Роскосмос» опубликовала рассекреченные документы к 40-летию запуска советских автоматических межпланетных станций «Вега».

В октябре издание рассказало, что Китай запланировал миссию по доставке на Землю образца венерианской атмосферы.

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Германия
Италия
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Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
Роскосмос
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