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Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

Китай запланировал миссию по доставке на Землю образца венерианской атмосферы

Китай запланировал миссию по доставке на Землю образца венерианской атмосферы. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации рассказывается о Национальном среднесрочном и долгосрочном плане развития космической науки в 2024 — 2050 годы, представленном 15 октября на совместной пресс-конференции Китайской академии наук, Китайского национального космического управления и Китайского управления пилотируемых космических исследований.

«Необходимо заполнить некоторые пробелы, чтобы стать космической державой», — заявил вице-президент Китайской академии наук Дин Чибяо.

Китайская стратегия включает три этапа. На первом (до 2027 года) планируется реализовать уже известные проекты. На втором (2028 — 2035 годы) ожидается, в частности, запуск миссии Tianwen-4 к Юпитеру, начало развертывания лунной станции International Lunar Research Station (ILRS) и запуск возвращаемого аппарата к Венере. В течение третьего этапа (2036 — 2050) китайская сторона планирует достичь мирового лидерства к космонавтике.

Ранее телеканал India Today со ссылкой на Индийское космическое агентство сообщил, что запуск венерианской миссии Shukrayaan-1 запланирован на 29 марта 2028 года.

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Страны
Индия
Китай
Компании
CNSA
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