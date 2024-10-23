Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы

Китай запланировал миссию по доставке на Землю образца венерианской атмосферы

Китай запланировал миссию по доставке на Землю образца венерианской атмосферы. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации рассказывается о Национальном среднесрочном и долгосрочном плане развития космической науки в 2024 — 2050 годы, представленном 15 октября на совместной пресс-конференции Китайской академии наук, Китайского национального космического управления и Китайского управления пилотируемых космических исследований.

«Необходимо заполнить некоторые пробелы, чтобы стать космической державой», — заявил вице-президент Китайской академии наук Дин Чибяо.

Китайская стратегия включает три этапа. На первом (до 2027 года) планируется реализовать уже известные проекты. На втором (2028 — 2035 годы) ожидается, в частности, запуск миссии Tianwen-4 к Юпитеру, начало развертывания лунной станции International Lunar Research Station (ILRS) и запуск возвращаемого аппарата к Венере. В течение третьего этапа (2036 — 2050) китайская сторона планирует достичь мирового лидерства к космонавтике.

Ранее телеканал India Today со ссылкой на Индийское космическое агентство сообщил, что запуск венерианской миссии Shukrayaan-1 запланирован на 29 марта 2028 года.