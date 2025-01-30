Войти
Lenta.ru

На iPhone появилась сотовая связь через Starlink

112
0
0
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters.

Bloomberg: На iPhone заработает связь через спутники Starlink в феврале

Корпорация Apple тайно сотрудничала с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы запустить на iPhone сотовую связь через Starlink. Об этом сообщает Bloomberg.

О контактах Apple и SpaceX рассказал осведомленный источник. По его информации, инженеры обеих компаний тайно сотрудничали друг с другом, чтобы запустить на iPhone сервис Direct To Cell (DTC). DTC позволяет общаться по голосовой связи и отправлять сообщения, используя спутники Starlink в качестве альтернативы сотовым вышкам.

В Bloomberg выяснили, что новая функция уже доступна на iPhone — ее добавили в обновлении iOS 18.3. Однако она работает только на избранных устройствах. В Apple не стали комментировать сообщения о появлении поддержки DTC. Однако оператор T-Mobile, который выступает партнером SpaceX, добавил на свой сайт информацию о том, что сервис Starlink заработал на девайсах Apple.

По словам специалистов, с 2022 года Apple пользуется услугами компании Globalstar: с помощью их спутников пользователи iPhone могут отправлять сообщения, если оказываются в зоне, где не работает сотовая связь. Журналисты Bloomberg предположили, что теперь в случае отсутствия сигнала владельцы iPhone смогут выбрать, каким сервисом пользоваться — SpaceX или Globalstar. Starlink Direct To Cell на смартфонах Apple должны запустить в феврале.

В конце января корпорация SpaceX приготовилась к запуску технологии подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам. В декабре компания открыла запись для желающих принять участие в бета-тестировании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 02:08
  • 7296
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 23:12
  • 219
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки