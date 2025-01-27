Войти
Lenta.ru

Маск запустит сотовую связь через спутники

261
0
+1
Фото: Chip Somodevilla / Reuters
Фото: Chip Somodevilla / Reuters.

Starlink запустит тестирование технологии сотовой связи через спутники в США

Компания SpaceX Илона Маска приготовилась к запуску технологии подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам. Об этом Маск заявил в своем X.

Технология Direct To Cell (DTC) позволит обмениваться данными между смартфонами посредством спутников, минуя сотовые вышки. В декабре SpaceX открыла запись для желающих принять участие в бета-тестировании. В конце января Илон Маск заявил, что бета-тестирование DTC начнется через три дня.

На первом этапе пользоваться услугами оператора смогут абоненты T-Mobile — компания выступает партнером SpaceX. Сначала в сервисе будут доступны только текстовые сообщения, голосовая связь появится позже. В корпорации Маска уточнили, что сервис DTC будет работать с любым современным смартфоном без дополнительного оборудования.

Обслуживать клиентов будут 300 спутников Starlink, уже находящихся на орбите. В рамках бета-тестирования специалисты оценят эффективность нового способа связи, и если будут удовлетворены результатами — расширят услугу на большее количество пользователей и на другие регионы.

В конце января в Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Она будет работать с системой, которую называют аналогом Starlink американской компании SpaceX.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:23
  • 7174
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили