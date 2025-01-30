В Финляндии создали дрон-камикадзе для ВСУ

Финская компания создала дрон-камикадзе Insta Steel Eagle ER для ВСУ

Финская компания Insta Group Oy создала дрон-камикадзе Insta Steel Eagle ER (Extended Range — увеличенная дальность действия) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе компании

Отмечается, что эта модель стала развитием дрона Insta Steel Eagle. Аппарат разработали в сотрудничестве с иностранными компаниями. Он несет запатентованную боевую часть с поражающими элементами в форме шариков, которые поражают цель сверху.

«По сравнению с предыдущим продуктом Insta Steel Eagle, это более эффективное и доступное по цене решение для рынка оборонных технологий», — говорится в сообщении.

Масса боевой части — 3,6 килограмма. Она содержит около трех тысяч стальных или вольфрамовых шариков, обеспечивающих площадь поражения до двух квадратных километров.

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