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В Финляндии создали дрон-камикадзе для ВСУ

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Кадр: Insta Group Oy
Кадр: Insta Group Oy.

Финская компания создала дрон-камикадзе Insta Steel Eagle ER для ВСУ

Финская компания Insta Group Oy создала дрон-камикадзе Insta Steel Eagle ER (Extended Range — увеличенная дальность действия) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе компании

Отмечается, что эта модель стала развитием дрона Insta Steel Eagle. Аппарат разработали в сотрудничестве с иностранными компаниями. Он несет запатентованную боевую часть с поражающими элементами в форме шариков, которые поражают цель сверху.

«По сравнению с предыдущим продуктом Insta Steel Eagle, это более эффективное и доступное по цене решение для рынка оборонных технологий», — говорится в сообщении.

Масса боевой части — 3,6 килограмма. Она содержит около трех тысяч стальных или вольфрамовых шариков, обеспечивающих площадь поражения до двух квадратных километров.

Ранее в январе на Украине заметили беспилотный летательный аппарат V-Bat, который производит американская компания Shield AI. Беспилотник вертикального взлета и посадки с трехметровым крылом весит 57 килограммов.

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Украина
Финляндия
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