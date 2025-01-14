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Новый дрон из США заметили на Украине

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Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Manuel Alvarado / Wikipedia
Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Manuel Alvarado / Wikipedia.

Американский БПЛА вертикального взлета и посадки V-Bat заметили на Украине

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) V-Bat, который производит американская компания Shield AI, заметили на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографию нового дрона в зоне конфликта. Судя по окружению и одежде людей на снимке, он сделан летом.

Беспилотник вертикального взлета и посадки разработали специалисты компании Martin UAV, но позже изделие передали Shield AI. В 2021 году Военно-морские силы США выбрали V-Bat для создания прототипа и отработки применения дрона с кораблей.

БПЛА с размахом крыла три метра весит 57 килограммов. Дрон получил двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, обеспечивающий скорость до 90 километров в час.

В декабре издание Army Recognition писало, что США протестировали на Украине экспериментальный дрон-перехватчик HitchHiker. Он может нейтрализовывать воздушные цели и собирать разведывательную информацию. БПЛА развивает скорость до 450 километров в час.

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Страны
США
Украина
Проекты
AI
БПЛА
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