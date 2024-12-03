На Украине заметили экспериментальный американский дрон

Army Recognition: США тестировали на Украине дрон-перехватчик HitchHiker

США протестировали на Украине экспериментальный дрон-перехватчик HitchHiker. Об этом сообщает издание Army Recognition.

Журналисты медиа отметили, что HitchHiker не только может собирать разведывательную информацию, но и нейтрализовывать угрозы в воздухе. БПЛА имеет дальность полета 200 километров и максимальную скорость 450 километров в час. Дрон управляется посредством системы Asterion Perimaster C4, которая в том числе собирает данные с датчиков дальнего действия.

Авторы заметили, что HitchHiker способен автоматически развертываться с фиксированных или мобильных платформ. В этом случае дрон может быстро реагировать на угрозы и противостоять другим БПЛА. «Для Украины развертывание HitchHiker представляет собой важнейшее дополнение к ее оборонному арсеналу», — отметили авторы.

Над созданием нового дрона работали специалисты компаний IronNet и Asterion Systems. По словам авторов материала, они смогли запустить платформу, которая объединяет искусственный интеллект (ИИ) с передовым оборудованием для решения задач на поле боя.

Ранее глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков рассказал, что в России создан разведывательно-ударный комплекс с системой лазерного наведения. Ранее компоненты создавались независимо друг от друга, а теперь принято решение интегрировать их в единый комплекс.