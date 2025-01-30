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Частный самолет впервые преодолел сверхзвуковой барьер

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Фото: Boom Supersonic
Фото: Boom Supersonic.

ArsTechnica: Частный самолет впервые в истории преодолел сверхзвуковой барьер

Разрабатываемый частной компанией самолет впервые в истории преодолел сверхзвуковой барьер. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В ходе испытаний, состоявшихся 28 января в пустыне Мохаве в штате Калифорния (США), демонстрационный образец XB-1 компании Boom Supersonic три раза преодолел сверхзвуковой барьер, достигнув скорости 1,122 числа Маха. Самолетом управлял бывший летчик Военно-морских сил США Тристан Бранденбург.

«Небольшая группа талантливых и преданных своему делу инженеров добилась того, на что раньше требовались правительства и миллиарды долларов», — заявил генеральный директор Boom Supersonic Блейк Шолл.

Испытанный образец представляет собой демонстратор технологий самолета Overture, разрабатываемого Boom Supersonic. По своим габаритам демонстратор в три раза меньше проектируемого самолета. Перспективный Supersonic должен иметь крейсерскую скорость 1,7 числа Маха, максимальную — 2,2 числа. Предельная дальность полета Overture, способного перевозить 55 пассажиров, оценивается в 7200 километров.

При создании самолета активно используются аддитивные технологии, последние достижения в материаловедении и новые цифровые методы в аэродинамике. В Boom Supersonic заявляют, что располагают 130 твердыми и предварительными заказами на Overture от авиакомпаний American Airlines, United Airlines и Japan Airlines.

В ноябре 2024 года вице-премьер России Виталий Савельев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» заявил, что страна может вернуться к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в ближайшее время.

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