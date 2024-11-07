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Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров

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Фото: Milan Nykodym / Wikimedia
Фото: Milan Nykodym / Wikimedia.

Савельев: Россия вернется к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов

Россия может вернуться к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, передает ТАСС.

Он напомнил, что в СССР строили сверхзвуковые лайнеры Ту-144, которые совершали пассажирские рейсы, а в Европе был создан аналогичный самолет Concord.

«Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно — все-таки 8 или 9 часов в полете — это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем», — сказал Савельев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Сверхзвуковой Ту-144 совершил первый полет в 1968 году. Самолет с четырьмя двигателями НК-144А развивал скорость до 2500 километров в час. До завершения коммерческой эксплуатации Ту-144 в 1978 году экипажи выполнили 55 рейсов.

В марте 2023 года стало известно, что минобороны США выбрало австралийскую аэрокосмическую компанию Hypersonix Launch Systems для создания высокоскоростного самолета, предназначенного для отработки гиперзвуковых технологий. Самолет будут разрабатывать в рамках программы Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities (HyCAT).

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-144
Проекты
ГЗЛА
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