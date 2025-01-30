Войти
bmpd.livejournal.com

Польская компания Mista модернизирует бронетранспортёры БТР-70 для Украины

118
0
0

Журнал "Aeromag" сообщил в номере от декабря 2024 года, что польская компания Mista Sp. z o.o. из Стал`ва-Воля провела ремонт и модернизацию более 150 единиц бронетранспортеров БТР-70 для неназванного заказчика - которым, как легко понять, является Украина. Модернизация бронетранспортеров включает установку западных дизельного двигателя и трансмиссии, переделку бортовых люков по образцу БТР-80, установку новых приборов наблюдения, спутниковой системы навигации, а также тепловизионного прицела наводчика ПП-61 и тепловизионного прибора механика-водителя СПО МБТ производства украинской компании "Тримен". Заявлено, что машины также оборудуются для установки средств РЭБ и защитных сеток и экранов.

Модернизированный польской компанией Mista Sp. z o.o. бронетранспортёр БТР-70 (с) Rafał Bienkowski

Данные модернизированные БТР-70 осенью 2024 года уже "засветились" на вооружении 151-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (видео ниже). Неясно, поступили ли БТР-70 для проведения работ по модернизации компанией Mista из наличия ВСУ, или были приобретены у третьих стран (где это могли быть БТР-70 лицензионного румынского производства из наличия армии бывшей ГДР).

Ранее компания Mista была известна как производитель для Украины легкой бронированной машины Oncilla 4x4 - модифицированного варианта машины ТКБМ "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ). Компания Mista, созданная в 1993 году и изначально специализировавшаяся на выпуске автогрейдеров и ремонте экскаваторов, приобрела лицензионную документацию на "Дозор-Б" еще в 2011 году. После неудачи организации производства машин "Дозор-Б" на Украине, министерство обороны Украины в 2019 году заключило с компанией Mista контракт на закупку 24 машин Oncilla 4х4 L2014-UD, которые были поставлены ВСУ в 2020-2021 годах. После начала боевых действий на Украине в 2022 году последовали новые заказы на производство бронеавтомобилей Oncilla для ВСУ и других силовых структур Украины, и в марте 2024 года сообщалось, что к тому времени им было поставлено 100 машин, а теперь, согласно публикации "Aeromag", компания Mista заявляет, что поставила (Украине) более 200 единиц Oncilla, "доказавших свою эффективность в реальных боевых ситуациях". Известно, что несколько машин Oncilla были также поставлены в Сенегал.

В планах на 2025 год Mista заявляет начало выпуска специальных вариантов машин на базе Oncilla (командно-штабной, медицинской и РЭБ), оснащение Oncilla дистанционно управляемыми боевыми модулями, а также изготовление новой плавающей бронированной машины Oncilla 2 4x4. Также компания намерена заняться разработкой и производством БЛА и безэкипажных наземных платформ, а также дистанционно управляемых боевых модулей.

Модернизированный польской компанией Mista Sp. z o.o. бронетранспортёр БТР-70 (с) Rafał Bienkowski

Работы по серийной модернизации бронетранспортёров БТР-70 польской компанией Mista Sp. z o.o. (с) Aeromag

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Сенегал
Украина
Продукция
БТР-70
БТР-80
Компании
ХКБМ Морозова
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 02:08
  • 7296
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 23:12
  • 219
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки