Польская компания Mista модернизирует бронетранспортёры БТР-70 для Украины

Журнал "Aeromag" сообщил в номере от декабря 2024 года, что польская компания Mista Sp. z o.o. из Стал`ва-Воля провела ремонт и модернизацию более 150 единиц бронетранспортеров БТР-70 для неназванного заказчика - которым, как легко понять, является Украина. Модернизация бронетранспортеров включает установку западных дизельного двигателя и трансмиссии, переделку бортовых люков по образцу БТР-80, установку новых приборов наблюдения, спутниковой системы навигации, а также тепловизионного прицела наводчика ПП-61 и тепловизионного прибора механика-водителя СПО МБТ производства украинской компании "Тримен". Заявлено, что машины также оборудуются для установки средств РЭБ и защитных сеток и экранов.

Модернизированный польской компанией Mista Sp. z o.o. бронетранспортёр БТР-70 (с) Rafał Bienkowski

Данные модернизированные БТР-70 осенью 2024 года уже "засветились" на вооружении 151-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (видео ниже). Неясно, поступили ли БТР-70 для проведения работ по модернизации компанией Mista из наличия ВСУ, или были приобретены у третьих стран (где это могли быть БТР-70 лицензионного румынского производства из наличия армии бывшей ГДР).

Ранее компания Mista была известна как производитель для Украины легкой бронированной машины Oncilla 4x4 - модифицированного варианта машины ТКБМ "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ). Компания Mista, созданная в 1993 году и изначально специализировавшаяся на выпуске автогрейдеров и ремонте экскаваторов, приобрела лицензионную документацию на "Дозор-Б" еще в 2011 году. После неудачи организации производства машин "Дозор-Б" на Украине, министерство обороны Украины в 2019 году заключило с компанией Mista контракт на закупку 24 машин Oncilla 4х4 L2014-UD, которые были поставлены ВСУ в 2020-2021 годах. После начала боевых действий на Украине в 2022 году последовали новые заказы на производство бронеавтомобилей Oncilla для ВСУ и других силовых структур Украины, и в марте 2024 года сообщалось, что к тому времени им было поставлено 100 машин, а теперь, согласно публикации "Aeromag", компания Mista заявляет, что поставила (Украине) более 200 единиц Oncilla, "доказавших свою эффективность в реальных боевых ситуациях". Известно, что несколько машин Oncilla были также поставлены в Сенегал.

В планах на 2025 год Mista заявляет начало выпуска специальных вариантов машин на базе Oncilla (командно-штабной, медицинской и РЭБ), оснащение Oncilla дистанционно управляемыми боевыми модулями, а также изготовление новой плавающей бронированной машины Oncilla 2 4x4. Также компания намерена заняться разработкой и производством БЛА и безэкипажных наземных платформ, а также дистанционно управляемых боевых модулей.

Модернизированный польской компанией Mista Sp. z o.o. бронетранспортёр БТР-70 (с) Rafał Bienkowski

Работы по серийной модернизации бронетранспортёров БТР-70 польской компанией Mista Sp. z o.o. (с) Aeromag