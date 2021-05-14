Вооруженные силы Украины получили бронированные машины Oncilla

Как сообщили украинские СМИ, 12 мая 2021 года на территории предприятия украинского ООО "Научно-производственная компания "ВК Система" в Василькове (Киевская область) состоялась передача вооруженным силам Украины партии из девяти колесных бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD, собранных НПК "ВК Система" из машинокомплектов, изготовленных польской компанией Mista Sp. zoo.

Переданная вооруженным силам Украины партия из девяти колесных бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD, собранных украинским ООО "Научно-производственная компания "ВК Система" из машинокомплектов, изготовленных польской компанией Mista. Васильков (Киевская область), 12.05.2021 (с) Валерий Рябых

Напомним, что бронированная машина Oncilla является разработанным польской компанией Mista из Сталёва-Воля переработанным модифицированным вариантом известного украинского бронеавтомобиля ТКБМ "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ). Компания Mista, специализирующаяся на выпуске автогрейдеров и ремонте экскаваторов, приобрела лицензионную документацию на "Дозор-Б" еще в 2011 году и с предложением Oncilla пытается выйти на рынок военной продукции, в итоге, по иронии судьбы, добившись успеха в самой стране-разработчице ТКБМ "Дозор-Б". Опытный образец машины Oncilla был впервые продемонстрирован в 2014 году.

ТКБМ "Дозор-Б" с колесной формулой 4х4 была разработана как инициативный проект ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ) еще в 2006 году, однако только после начала вооруженного конфликта на Украине была востребована украинским военным ведомством, и в 2015 году, как заявлялось на Украине, "успешно прошла государственные испытания", при этом еще в конце 2014 года ГП "Львовский бронетанковый завод" был выдан заказ на производство и поставку министерству обороны Украины первой партии из 10 машин "Дозор-Б", при этом заявлялось о намерении в 2015 году изготовить там уже 50 этих машин, а с 2016 года производить по 100 единиц в год, в том числе смилами самого ХКБМ. Реально в 2015 году львовский завод изготовил только первые пять машин, а еще пять - в начале 2016 года, и в июле 2016 года эти десять единиц "Дозор-Б" были формально переданы в состав 95-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины для "контрольной эксплуатации". Качество изготовления и технический уровень данных машин оказались настолько низкими, что дальнейшее производство машин "Дозор-Б" на Украине не велось, хотя 3 июля 2020 года министерство обороны Украины формально приняло "Дозор-Б" на вооружение.

В конечном счете, как и в других подобных случаях, министерство обороны Украины обратилось к прямому импорту, и в 2019 году заключило с польской компанией Mista контракт на закупку 24 машин Oncilla 4Х4 L2014-UD по заявленной цене 8,3 млн гривен за единицу. Первые два сборочных комплекта машин Oncilla были поставлены на Украину для сборки на НПК "ВК Система" в ноябре 2019 года, по завершении сборки были переданы министерству обороны Украины для полигонных испытаний в начале 2020 года, и по их прохождении были официально переданы вооруженным силам Украины 23 августа 2020 года.

Хотя при передаче 12 мая 2021 года НПК "ВК Система" девяти машин Oncilla было заявлено, что это последняя партия из числа 24 машин Oncilla, заказанных министерством обороны Украины, однако какие-либо сведения о передаче предыдущих партий этих машин и об их наличии в украинской армии отсутствуют. Поэтому можно сделать вывод, что данная партия из девяти машин является вовсе не последней, а второй, собранной по данному контракту, после двух первых машин, собранных НПК "ВК Система" в начале 2020 года и переданных ВСУ 23 августа. Это подтверждается ранее опубликованными сведениями о поставке по импорту на Украину в декабре 2020 года семи сборочных комплектов машин Oncilla (серийные номера 121-127), и еще минимум одного комплекта - в январе 2021 года. Можно предположить, что переданные теперь девять машин и собраны из данных машинокомплектов.

Сама же польская компания Mista в 2017 году поставила минимум две машины Oncilla своего производства армии Сенегала.

История с бронированными машинами "Дозор-Б" и Oncilla является, конечно, впечатляющим свидетельством нынешнего состояния оборонной промышленности Украины.

Переданная вооруженным силам Украины партия из девяти колесных бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD, собранных украинским ООО "Научно-производственная компания "ВК Система" из машинокомплектов, изготовленных польской компанией Mista. Васильков (Киевская область), 12.05.2021 (с) Валерий Рябых / Defense Express