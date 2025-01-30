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Британия будет выпускать стволы для артиллерии ВСУ

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

UKDJ: Британия восстановит производство артиллерийских стволов для Украины

Великобритания планирует восстановить выпуск артиллерийских стволов, которые будут отправлены на Украину. Об этом пишет UK Defence Journal (UKDJ) со ссылкой на правительство страны.

«Правительство Великобритании объявило о заключении контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов на восстановление производства артиллерийских стволов в Йоркшире впервые почти за два десятилетия», — говорится в сообщении.

Соглашение на производство стволов заключили с компанией BAE Systems, которая сотрудничает с предприятием Sheffield Forgemasters. Изготовленные в Йоркшире изделия будут отправлены Киеву для окончательной сборки и установки в артиллерийские системы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в январе издание The War Zone писало, что армия США захотела получить новый завод для наращивания производства стволов буксируемых гаубиц M777, которые поставляют Киеву.

В декабре 2024 года стало известно, что примерно треть гаубиц M777 ВСУ были уничтожены или вышли из строя из-за износа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Компании
BAE Systems
M777
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