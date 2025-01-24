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В США захотели нарастить производство стволов для Украины

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Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters.

TWZ: В США нарастят производство стволов для поставляемых Киеву гаубиц M777

Армия США захотела получить новый завод для наращивания производства стволов буксируемых гаубиц M777, которые поставляют Киеву. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

«Армия США планирует создать второй завод по производству стволов для 155-миллиметровых гаубиц M777 в ответ на то, что она называет "беспрецедентным спросом" со стороны Украины», — говорится в материале.

Сейчас стволы производит единственное государственное предприятие, которое не может выполнять требования по выпуску более 30 стволов в месяц. Отмечается, что обсуждение необходимости наращивания выпуска стволов включили в бюджетный документ Пентагона, который недавно опубликовали. Военным нужно получить одобрение Конгресса на перераспределение финансирования для выделения средств на производство.

Также в документе отметили, что инвестиции в модернизацию существующего производства позволят получать до 10 стволов в месяц. Как пишет издание, интенсивная стрельба с полным зарядом пороха для обеспечения максимальной дальности приводит к интенсивному износу ствола.

В декабре The National Interest писало, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными трудностями при использовании гаубиц M777. Около трети поставленных орудий были уничтожены или повреждены из-за выработки ресурса и атак.

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Страны
США
Украина
Компании
M777
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