Войти
Lenta.ru

ВВС США выделят больше денег для «самолета с неопределенным будущим»

290
0
0
Фото: U.S. Navy / Reuters
Фото: U.S. Navy / Reuters.

TWZ: ВВС США увеличили финансирование разработки двигателя для самолета NGAD

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили выделить больше денег на разработку двигателей для перспективных истребителей по программе Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). О дополнительном финансировании сообщает The War Zone (TWZ).

«ВВС США заключили значительно увеличенные контракты с General Electric и Pratt & Whitney, общая стоимость которых теперь составляет 3,5 миллиарда долларов, на продолжение работ над прототипами реактивных двигателей следующего поколения», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что сейчас программа сосредоточена на создании двигателей для истребителя шестого поколения, над которыми работают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). По его словам, сейчас у самолета неопределенное будущее, однако новый двигатель могут применить в других программах.

Первые контракты на разработку новых двигателей заключили в 2022 году. Конструкция прототипа General Electric XA102 прошла проверку в 2023 году, а XA103 от Pratt & Whitney — в 2024-м. Обе компании использовали наработки по двигателям, которые разрабатывали для истребителя пятого поколения F-35. В 2023 году ВВС США объявили о намерении отменить программу создания новых изделий в пользу модернизации существующего двигателя F-35.

В феврале 2024 года стало известно, что F-35 получат модернизированные двигатели F135 в 2029 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 10:28
  • 2
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 10:16
  • 7203
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США
  • 28.01 21:36
  • 143
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 18:16
  • 7
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 17:10
  • 3
Генеральская сделка
  • 28.01 16:59
  • 27
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 28.01 15:50
  • 12
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 28.01 13:30
  • 1
Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае
  • 28.01 12:21
  • 2
Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА
  • 28.01 12:08
  • 1
"От Запада ожидали большего". После неудач на Украине в ЕС создадут "танк будущего"
  • 28.01 07:14
  • 0
Навеяно одной околофлотской дискуссией.
  • 28.01 02:07
  • 1
Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции