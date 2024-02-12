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Истребители F-35 получат новые двигатели в 2029 году

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Navy/Kyra Helwick

Американские истребители пятого поколения F-35 получат модернизированные двигатели F135, которые разрабатывает компания Pratt & Whitney в рамках программы Engine Core Upgrade (ECU), в 2029 году. Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что бюджет программы на 2024 финансовый год не утвердили, но работа над ней продолжается. Вице-президент компании по программе F135 Дженнифер Латка отметила, что этап предварительного обзора конструкции для модернизации двигателя проведут в мае. По ее словам, проектирование силовой установки намерены завершить «примерно в середине 2025 года».

Первые испытания двигателя планируют провести в 2026 году, а в 2029 году усовершенствованную силовую установку могут протестировать в составе самолета. В публикации отмечают, что раньше представители компании говорили о других сроках разработки. Этап предварительного обзора конструкции планировали начать в январе, а поставки новых двигателей — в 2028 году.

В январе издание Defense News писало, что поставки истребителей пятого поколения F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 будут перенесены на осень 2024 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
F135
Компании
Pratt&Whitney
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