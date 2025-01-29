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Умер главный российский строитель дирижаблей

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Фото: Karina Lobetskaya / Wikimedia
Фото: Karina Lobetskaya / Wikimedia.

Mash: Умер главный российский строитель дирижаблей Александр Кирилин

Умер президент и генконструктор компании «Аэростатика» Александр Кирилин, известный как главный российский строитель дирижаблей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что популяризатор страдал от онкологии. Вчера ему была вызвана скорая помощь, однако от госпитализации специалист отказался.

До начала специальной военной операции Кирилин разрабатывал сверхтяжелые аэростаты для переброски нефтеоборудования по Сибири. В настоящее время предложенные им дирижабли используются для ретрансляции радиосигналов и в наведении.

В сентябре 2023 года военный эксперт, директор Музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с порталом MK.RU рассказал, что российские аэростаты с радиолокационными станциями могут стать средством борьбы с украинскими ударными дронами.

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