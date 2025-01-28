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В Иране испытали аналог немецкой Skynex

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Иранская система противовоздушной обороны (ПВО)
Иранская система противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на шасси КамАЗ.
Источник изображения: armyrecognition.com

Army Recognition: Иран испытал новую антидроновую систему на шасси КамАЗ

Иран испытал новую систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на шасси КамАЗ в ходе учений. Об этом сообщает Army Recognition.

Установка на шасси трехосного грузовика КамАЗ представляет собой модуль с автоматической пушкой, установленный на грузовой платформе. В публикации допустили, что антидроновая система получила орудие калибра 57 миллиметров.

Как пишет издание, иранский комплекс создан по образцу системы Rheinmetall Skynex, которую представили в 2021 году. В основе аналога немецкой установки лежит автоматическая пушка Oerlikon Mk3 калибра 35 миллиметров, которая может вести огонь снарядами с воздушным подрывом. Для поиска и сопровождения целей используется активный радар X-диапазона.

В октябре 2024 года в США представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) на шасси бронетранспортера Stryker. Машину оснастили управляемыми ракетами, лазером и пушкой калибра 30 миллиметров.

В сентябре применение комплекса Skynex, который Германия передала Киеву, показали на видео. На записи продемонстрировали модуль на буксируемой платформе, который вел огонь по неназванным целям.

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