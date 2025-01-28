Испанские десантники получат новые минометы EIMOS

Army Recognition: Испанские десантники начали получать минометы EIMOS

Испанские десантники начали получать новые минометы EIMOS на шасси бронеавтомобилей. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что одним из первых подразделений испанской армии, вооруженных EIMOS, стала шестая парашютно-десантная бригада. Новые машины начали поступать в конце 2024 года. Первые образцы новых минометов передали второму парашютно-десантному батальону.

Армия Испании подписала контракт на поставку первой партии EIMOS с компанией Rheinmetall Expal Systems в конце 2023 года. Система на шасси пикапа VAMTAC ST5 способна вести огонь в любом направлении вне зависимости от положения машины. Расчеты для поражения целей автоматически выполняют при помощи системы управления огнем TALOS. Как пишет издание, новый миномет позволит эффективно реализовать тактику «стреляй и убегай» с оперативной сменой позиций.

Ранее в январе стало известно, что армия США получит умные прицелы Mortar Fire Control System (MFCS) с системой навигации. MFCS может сократить время на подготовку к стрельбе и повысить точность огня.