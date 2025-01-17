Американские минометы получат умные прицелы

Leonardo DRS поставит армии США умные прицелы MFCS для минометов

Армия США получит умные прицелы Mortar Fire Control System (MFCS) с системой навигации, которые повысят эффективность существующих минометов. Об этом сообщает Army Recognition.

«13 января 2025 года компания Leonardo DRS объявила о заключении контракта стоимостью более 99 миллионов долларов на поставку минометных систем управления огнем нового поколения для армии США», — пишет издание.

Контракт с фиксированной ценой и без определенных сроков поставки стал частью армейской инициативы по повышению эффективности минометов в современных условиях. Новую систему планируют интегрировать в существующие минометы.

MFCS состоит из устройства наведения для точного прицеливания, инерциальной навигационной системы и оборудования цифровой связи. Изделие позволит расчетам в режиме реального времени обмениваться данными о целях и координировать действия. Кроме того, система прицеливания повысит точность огня и сократит время на подготовку к стрельбе.

В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили российский бесшумный миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра. Миномет использует снаряды, которые обеспечивают беспламенную и бездымную и бесшумную стрельбу.