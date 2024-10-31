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Бесшумный миномет «Галл» заметили в зоне СВО

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

В зоне СВО заметили российский бесшумный миномет 2Б25 «Галл»

Бесшумный миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра, который используют Вооруженные силы России, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию «Галла» обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Снимок демонстрирует российского бойца на фоне подготовленного к ведению огня «Галла», который разработали для нужд подразделений специального назначения.

Масса «Галла» в боевом положении — 13 килограммов. Изделие оснащено ремнями, которые позволяют переносить его одному бойцу. Миномет использует осколочные мины 3ВО35, которые обеспечивают беспламенную и бездымную и бесшумную стрельбу. При выстреле пороховые газы запираются в хвостовике мины специальным поршнем. Максимальная дальность стрельбы составляет 1200 метров, а практическая скорострельность — около 15 выстрелов в минуту.

В июле стало известно, что «Ростех» передал Минобороны России партии модернизированных мобильных минометов 2С12А «Сани». В состав комплекса входит миномет 2Б11 и грузовик «Урал», который позволяет использовать его в качестве «кочующего» миномета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Ростех
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