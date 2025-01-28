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В подразделении ВСУ заметили гаубицы 1941 года

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Фото: Scott Peterson / Getty Images
Фото: Scott Peterson / Getty Images.

«РГ»: Американские гаубицы M101 образца 1941 года заметили на вооружении ВСУ

Гаубицы M101, которые начали серийно выпускать в 1941 году, используют в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американские орудия заметили на харьковском направлении, сообщает «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на фотографии артиллерийской позиции гаубицы M101 образца 1941 года, которую прикрыли сеткой для защиты от дронов-камикадзе.

Разработку орудия начали в 1919 году, а первое изделие собрали только в 1928-м. Однако доработка и устранение недостатков заняли более десяти лет — гаубицу под обозначением M101 приняли на вооружение в 1941 году. До 1953 года выпустили более 10 тысяч гаубиц. Максимальная дальность стрельбы орудия калибра 105 миллиметров — 11,2 километра.

В ноябре 2024 года стало известно, что гаубицами M101 вооружили пограничную службу Украины. Ведомство опубликовало фотографию с орудиями, которые стоят на вооружении службы.

В мае ВСУ применили буксируемые орудия Д-44 образца 1944 года в районе Волчанска. Изначально на Украине отправили эти пушки на хранение, но в 2015 году их начали возвращать в войска.

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Страны
Россия
Украина
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