Войти
Lenta.ru

ВСУ применили пушки образца 1944 года в районе Волчанска

632
0
0
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia.

ВСУ применили разработанные в 1944 году пушки Д-44 в районе Волчанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют буксируемые орудия образца 1944 года. Дивизионную пушку Д-44 заметили в районе Волчанска, пишет «Российская газета».

На Украине разработанные 80 лет назад орудия находились на хранении, но в 2015 году их начали поставлять в войска. Автор отметил, что снаряды к Д-44 быстро закончились, но в 2023 году Польша поставила Киеву осколочно-фугасные боеприпасы UO-365-KW калибра 85 миллиметров.

Д-44 разработали в конструкторском бюро завода №9 в 1944 году, а в 1946-м пушку приняли на вооружение. За время производства было выпущено более 10 тысяч орудий. Максимальная дальность стрельбы Д-44 составляет 15,8 километра, а скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту.

В январе в одном из подразделений ВСУ заметили немецкий четырехосный тягач MAN серии KAT 1, вооруженный советской зенитной пушкой КС-19 калибра 100 миллиметров, которую разработали в 1947 году. Пушку установили на грузовую платформу машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
MAN
Похожие новости
16.12.2022
Украина получит не менее 90 "марокканских" танков Т-72
01.12.2022
НАТО может поставить Украине ЗРК Patriot. Они станут целью российской армии, заявил Медведев
30.08.2022
"Эти нас разорят". На что Берлин намекнул Киеву
09.04.2021
Комментарии британцев: я бы предпочел не воевать с Россией из-за Украины…
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
13.11.2006
"КамАЗ" предлагают собирать в Китае
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 19:20
  • 3
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 29.05 19:06
  • 1635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 18:49
  • 7
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня