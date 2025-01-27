Для немецких подлодок разработают зенитную ракетную систему

Федеральное управление техобслуживания, оборудования и информационных технологий бундесвера (BAAINBw) подписало контракт с компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) на разработку системы управляемого ракетного вооружения для активной самообороны подводных лодок.

Как сообщает Naval Today, сделка заключена в конце 2024 года. По условиям соглашения, TKMS разработает систему обороны и нападения для подводных лодок в сотрудничестве с немецким производителем оружия Diehl Defence.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD" ThyssenKrupp Marine Systems

Обе компании объединят свои знания для разработки управляемой зенитной ракеты, способной поражать воздушные цели с субмарины, находящейся в подводном положении.

Как отметили в пресс-службе TKMS, новая технология будет доступна заказчикам Thyssenkrupp Marine Systems и Diehl Defence и произведет революцию в защите подлодок и их экипажей.

"Мы рады, что этот инновационный проект стартует, – заявил гендиректор TKMS Оливер Буркхард. – Наш вклад в совершенно новые возможности в области самообороны подводных лодок повысит безопасность экипажей и субмарин в сложных сценариях будущих миссий".

По данным TKMS, разрабатываемая технология установит новые стандарты морской безопасности. Интеграция усовершенствованных зенитных управляемых ракет и установки запуска из подводного положения позволит экипажам субмарин защищаться от атак и попыток обнаружения с воздуха.

Напомним, что в декабре 2024 года TKMS подписала контракт на постройку четырех дополнительных ДЭПЛ класса "Тип-212CD". Первоначальное соглашение, заключенное с фирмой в июле 2021 года, предполагало постройку двух таких субмарин для ВМС Германии и четырех – для Норвегии.