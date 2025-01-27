Войти
Flotprom

Для немецких подлодок разработают зенитную ракетную систему

272
0
+1

Федеральное управление техобслуживания, оборудования и информационных технологий бундесвера (BAAINBw) подписало контракт с компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) на разработку системы управляемого ракетного вооружения для активной самообороны подводных лодок.

Как сообщает Naval Today, сделка заключена в конце 2024 года. По условиям соглашения, TKMS разработает систему обороны и нападения для подводных лодок в сотрудничестве с немецким производителем оружия Diehl Defence.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD"

ThyssenKrupp Marine Systems


Обе компании объединят свои знания для разработки управляемой зенитной ракеты, способной поражать воздушные цели с субмарины, находящейся в подводном положении.

Как отметили в пресс-службе TKMS, новая технология будет доступна заказчикам Thyssenkrupp Marine Systems и Diehl Defence и произведет революцию в защите подлодок и их экипажей.

"Мы рады, что этот инновационный проект стартует, – заявил гендиректор TKMS Оливер Буркхард. – Наш вклад в совершенно новые возможности в области самообороны подводных лодок повысит безопасность экипажей и субмарин в сложных сценариях будущих миссий".

По данным TKMS, разрабатываемая технология установит новые стандарты морской безопасности. Интеграция усовершенствованных зенитных управляемых ракет и установки запуска из подводного положения позволит экипажам субмарин защищаться от атак и попыток обнаружения с воздуха.

Напомним, что в декабре 2024 года TKMS подписала контракт на постройку четырех дополнительных ДЭПЛ класса "Тип-212CD". Первоначальное соглашение, заключенное с фирмой в июле 2021 года, предполагало постройку двух таких субмарин для ВМС Германии и четырех – для Норвегии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:20
  • 7173
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили