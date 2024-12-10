Военные ФРГ решили заказать еще четыре подлодки

Министерство обороны Германии направило в комитет по обороне парламента страны заявку на приобретение еще четырех подводных лодок класса "Тип-212CD" на сумму около 4,7 млрд евро. Как уточняет Infodefensa, эти субмарины добавят к двум единицам той же модели, которые уже заказаны в рамках совместной германо-норвежской программы.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус напомнил депутатам бундестага, что у Берлина есть обязательства перед партнерами по НАТО, которые подразумевают усиление защиты северных рубежей альянса. Решение этой задачи невозможно без усиления подводного флота Германии.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD" ThyssenKrupp Marine Systems

Как указывает информационное агентство Reuters, немецкие парламентарии пообещали вынести решение по заказу дополнительных подлодок до конца этого года.

Напомним, что в сентябре 2021 года на верфи в Киле закупочные органы Норвегии и Германии заключили контракт с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) на поставку этим двум странам шести дизель-электрических субмарин "Тип-212CD". При этом две подлодки предназначаются для Берлина, а Осло получит четыре ДЭПЛ.

Отметим, что с 2023 года власти Норвегии обсуждают закупку двух дополнительных подлодок.

Подлодки для Германии и Норвегии станут дальнейшим развитием проекта "Тип-212A". При этом субмарины "Тип-212CD" существенно больше: надводное водоизмещение выросло примерно на 65% – с 1524 до 2500 тонн; длина корпуса увеличена с 57,2 до 73 метров; ширина – 10 метров вместо 6,8 метра.

Одной из причин возросших габаритов подлодок стало увеличение внешнего корпуса для снижения сигнатуры гидролокатора. О других преимуществах официально не сообщалось, но предполагается, что "Тип-212CD" смогут нести больше оружия и иметь бо́льший запас подводного хода.

По непроверенной информации, построенные для Норвегии субмарины оснастят вертикальной пусковой установкой для противокорабельных ракет NSM, но официального подтверждения этих данных не поступало.

Постройка подлодок в рамках германо-норвежской программы стартовала в прошлом году. Ожидается, что первую субмарину передадут Королевскому военно-морскому флоту Норвегии в 2028 году, а остальные три – до конца 2033 года.

Сегодня подводный флот Германии насчитывает шесть субмарин класса "Тип-212А".