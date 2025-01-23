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Обозначены сроки появления российской спутниковой системы квантовой связи

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Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com
Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com.

НТИ: Российская спутниковая система квантовой связи появится к 2030 году

Российская спутниковая система квантовой связи появится к 2030 году. Соответствующий срок обозначили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщает газета «Известия».

Разработчиком системы выступает Центр квантовых технологий, работающий на базе Московского госуниверситета. Для создания системы спутниковой связи используются наработки, обеспечивающие работу университетских и межуниверситетских квантовых сетей.

«Шаги в сторону соединения этих сетей через космос с помощью спутников являются естественным продолжением развития данной технологии», — сказал научный руководитель Центра квантовых технологий Сергей Кулик.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что в Европе планируют запустить геостационарный спутник, использующий квантовое шифрование. Бюджетное финансирование на создание оборудования для обеспечения квантового шифрования получили компании Thales Alenia Space и Hispasat. Срок исполнения контракта — два года. Бюджет — 104 миллиона евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Leonardo
Thales
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