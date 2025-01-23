Европа запустит геостационарный спутник с квантовым шифрованием

В Европе запустят геостационарный спутник, использующий квантовое шифрование

В Европе планируют запустить геостационарный спутник, использующий квантовое шифрование. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Бюджетное финансирование на создание оборудования для обеспечения квантового шифрования получили компании Thales Alenia Space и Hispasat. Срок исполнения контракта — два года. Бюджет — 104 миллиона евро.

Генеральный директор Hispasat Мигель Пандуро заявил, что «внедрение ключей шифрования с помощью квантового протокола станет сдвигом парадигмы в безопасных коммуникациях будущего, где космос и спутники будут сконфигурированы как идеальная инфраструктура для передачи данных на большие расстояния».

Ранее издание European Spaceflight со ссылкой на компанию ArianeGroup сообщило, что первую ступень и два боковых твердотопливных ускорителя P120 ракеты Ariane 6 собрали для второго ее пуска.