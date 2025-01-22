Морпехи США получили ACV-C для замены 50-летних амфибий

Army Recognition: Морская пехота США получила первую машину управления ACV-C

Корпус морской пехоты (КМП) США получил первую плавающую машину управления Amphibious Combat Vehicle Command and Control (ACV-C), которая заменит использующиеся более 50 лет Assault Amphibious Vehicles (AAV). Об этом сообщает Army Recognition.

Новый транспортер прибыл на базу в Северной Каролине. Амфибия поступила на вооружение 2-го штурмового батальона КМП США. ACV-C построена на базе четырехосного плавающего бронетранспортера ACV, который создали в качестве замены AAV.

ACV-C предназначена для использования в качестве мобильного командного пункта. Машина оснащена современными системами связи и управления, которые позволяют в режиме реального времени получать информацию о ситуации на поле боя и координировать действия войск на уровне полка и батальона.

Ранее появился ролик, демонстрирующий испытания нового белорусского бронетранспортера V-2. Колесная машина получила необитаемый боевой модуль с пушкой, пулеметом и ракетами.