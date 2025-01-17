Испытания белорусского БТР V-2 показали на видео

Госкомвоенпром РБ показал испытания нового БТР V-2 на видео

Государственные испытания нового белорусского бронетранспортера (БТР) V-2 показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) Республике Белоруссия (РБ) в Telegram.

«Завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, разрабатываемого ОАО "Минский завод колесных тягачей" в интересах Министерства обороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что испытания проходят успешно. Опытный образец машины с колесной формулой 8х8 подтверждает заявленные тактико-технические характеристики. Четырехосный колесный БТР получил необитаемый боевой модуль разработки конструкторского бюро «Дисплей». В арсенал изделия входит автоматическая пушка, пулемет и противотанковые ракеты.

В августе 2024 года на международном форуме «Армия-2024» показали перспективный российский бронетранспортер БТР-22, который может заменить БТР-82А. Машина отличается от предшественника кормовой дверью для десанта, улучшенной противоминной защитой и бронированием, обеспечивающим защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра.