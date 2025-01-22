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Flotprom

СМИ узнали о закладке в Турции пятого фрегата нового поколения

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На турецкой верфи Anadolu Shipyard заложили киль пятого фрегата I-класса (типа "Стамбул"), предназначенного для национальных ВМС. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на снимки, опубликованные в соцсетях. Судостроительная компания официально не анонсировала церемонию и не отчитывалась о ее проведении.

Издание обращает внимание на быстрый прогресс программы строительства фрегатов I-класса. Только на прошлой неделе на той же верфи Anadolu Shipyard спустили на воду второй корабль серии, "Измир", а на на верфи Sedef – третий фрегат, "Измит". В ближайшие дни должны спустить на воду и четвертый корабль, "Ичел", строящийся на верфи Sefine.

Закладка пятого фрегата типа "Стамбул", Турция

Naval News


Напомним, что головной турецкий фрегат нового поколения "Стамбул" передали турецкому флоту в январе 2024 года. Почти за год до этого, в апреле 2023 года, Управление оборонной промышленности Турции (SSB) подписало контракт на поставку еще трех таких фрегатов с консорциумом, образованным местными компаниями STM и TAIS. По условиям сделки, корабли строят одновременно на трех верфях – Anadolu, Sefine и Sedef.

В январе 2024 года, когда турецкий флот вооружился фрегатом "Стамбул", власти страны приняли решение о постройке четырех дополнительных кораблей этого типа. Таким образом, общее число фрегатов I-класса составит восемь единиц.

Фрегаты типа "Стамбул" представляют собой увеличенную версию корветов класса "Ада": водоизмещение – около 3000 тонн, длина корпуса – 113,2 метра, ширина – 14,4 метра, осадка – 4,05 метра. Оснащенные комбинированной дизель-газотурбинной установкой типа CODAG, они могут развивать скорость свыше 29 узлов. Дальность плавания – 5700 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов.

Состав вооружения включает ЗРК на 16 ракет семейства HISAR разработки турецких Roketsan и Aselsan, установку 4×4 для противокорабельных ракет ATMACA, 76-мм орудие, 25-мм арткомплексы и 324-мм торпедные аппараты.

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
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