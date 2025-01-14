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Flotprom

В Турции спустили на воду два фрегата типа "Стамбул"

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В Турции спустили на воду второй и третий фрегаты I-класса ("Стамбул"), предназначенные для национальных ВМС. Об этом в воскресенье, 11 января, объявил глава Управления оборонной промышленности (SSB) Халук Гёргюн.

"Фрегаты "Измир" и "Измит" успешно спущены на воду на верфях консорциума, образованного компаниями STM и TAIS, – рассказал он. – При их производстве уровень локализации превышает 80%. Корабли оснащаются высокотехнологичными системами, свидетельствующими о стремлении нашей страны к самодостаточности и технологическому прогрессу в морском кораблестроении".

Второй и третий фрегаты типа "Стамбул", Турция

TAIS


Напомним, что головной турецкий фрегат нового поколения "Стамбул" заложили в июле 2017 года и спустили на воду в январе 2021 года. Его передали турецкому флоту в январе 2024 года.

В апреле 2023 года SSB подписало контракт на поставку еще трех таких фрегатов с консорциумом, образованным местными компаниями STM и TAIS. По условиям сделки, корабли строят одновременно на трех верфях – Anadolu, Sefine и Sedef.

Второй фрегат I-класса "Измир" заложили на верфи Anadolu в ноябре 2023 года, а третий, "Измит", – в мае 2024 года на верфи Sedef.

Четвертый фрегат "Ичел", строящийся на верфи Sefine, обещают спустить на воду в ближайшие недели.

Все три корабля намереваются передать турецкому флоту до конца 2025 года.

Фрегаты типа "Стамбул" представляют собой увеличенную версию корветов класса "Ада": водоизмещение – около 3000 тонн, длина корпуса – 113,2 метра, ширина – 14,4 метра, осадка – 4,05 метра. Оснащенные комбинированной дизель-газотурбинной установкой типа CODAG, они могут развивать скорость свыше 29 узлов. Дальность плавания – 5700 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов.

Состав вооружения включает ЗРК на 16 ракет семейства HISAR разработки турецких Roketsan и Aselsan, установку 4×4 для противокорабельных ракет ATMACA, 76-мм орудие, 25-мм арткомплексы и 324-мм торпедные аппараты.

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
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