Первая колёсная гаубица RCH 155 передана ВСУ.

По утверждениям западных источников, ВС Украины получили первую поставленную Германией самоходную колёсную гаубицу RCH 155. Однако, несмотря на острую потребность ВСУ в дополнительной и более мощной артиллерии, первая RCH 155 пока останется в Германии и будет использоваться для обучения украинских артиллеристов.

Первая украинская гаубица RCH 155 – обозначение расшифровывается как «гаубица с дистанционным управлением 155 мм» (Remote-Controlled Howitzer 155 millimeter) – была доставлена на завод KNDS в Касселе (Германия). Там 14 января 2025 года её принял министр обороны Германии Борис Писториус. Затем он передал её послу Украины в Германии Алексею Макееву.

Планируется, что ВСУ получат 54 гаубицы RCH 155, которых хватит на три артиллерийских дивизиона. На начальном этапе шесть машин останутся в Германии для целей обучения. Первые шесть систем планируется передать Киеву в текущем 2025 году.

RCH 155 – это, по сути, комбинация двух предыдущих наземных систем немецкого производства, а именно: 155-мм пушки L52 самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) и приводного модуля колёсного БТР «Боксер» (Boxer 8×8).

В варианте гаубицы RCH 155 орудийная башня полностью автоматизирована и не требует присутствия экипажа внутри. Она известна как артиллерийский орудийный модуль (Artillery Gun Module, AGM). Модуль может производить до девяти выстрелов в минуту на дальность до 40 км со стандартными боеприпасами и до 54 км при использовании сверхдальних артиллерийских снарядов (very long-range artillery projectiles,VLAP).

Вместимость AGM составляет 30 осколочно-фугасных снарядов и 144 модульных заряда. Модуль оснащен системой автоматической навигации и управления огнём, обеспечивающей полностью автоматизированную наводку орудия, а также заряжание снаряда и заряда и установку взрывателей. Нет необходимости во вспомогательной машине. Гаубица RCH 155 может управляться экипажем из двух человек: водителя/оператора и командира. Экипаж РzН 2000 включает пят человек.

Сотрудники KNDS загружают боеприпасы в RCH 155 во время презентации на полигоне Альтенграбов в Германии. Июнь 2024 года.

Установка RCH на высокомобильное колёсное шасси означает, что она может передвигаться по дорогам гораздо быстрее, чем гусеничная PzН 2000. Эта возможность делает её идеальной для операций по принципу «выстрелил-убежал», когда она поражает цель и быстро перемещается в другое место, чтобы избежать ответного огня.

Колесная гаубица RCH 155 также способна вести огонь на ходу. Дальность хода в два раза превосходит возможности PzН 2000. Стрельба на ходу осуществляется с помощью сложной системы стабилизации, в которой компьютер постоянно отслеживает положение машины и ствола, корректируя орудие в зависимости от точки прицеливания и производя выстрел только при соблюдении точных параметров.

В то время как автоматизированная башня обеспечивает наведение орудия на выбранную цель, экипаж из двух человек должен лишь убедиться, что в непосредственной близости нет препятствий, которые могут помешать прохождению снаряда. В этом экипажу помогает система кругового обзора Setas от компании Hensoldt. Автоматизация башни позволяет экипажу сосредоточиться на препятствиях, угрозах и других местных опасностях.

Колесная гаубица RCH 155 на полигоне

Как ни странно, RCH 155 также может поражать другие транспортные средства в так называемой роли «охотника-убийцы», используя свою основную пушку, которая может подниматься на угол от -2,5 до +65 град., в качестве оружия для стрельбы прямой наводкой. В этом режиме командир может выбрать цель с помощью оптической системы дистанционно управляемой боевой машины, а 155-мм основная пушка автоматически наводится на эту цель и производит выстрел. При необходимости командир может отказаться от одной цели в пользу более важной, например, танка или боевой бронированной машины, представляющих непосредственную угрозу. Для RCH 155 доступны различные дистанционно управляемые оружейные станции, хотя неясно, какие из них получит Украина.

Тем не менее, гусеничная PzН 2000 по-прежнему обладает определёнными преимуществами, особенно своей способностью преодолевать пересечённую местность, что считается очень важным в условиях украинской зимы. На данный момент ВСУ получили 36 подержанных PzН 2000, из которых 25 – подарены Германией. В середине 2027 года плоанируется поставить ВСУ ещё 18 новых установок, что в общей сложности, без учета потерь, составит 54 орудий.

САУ PzН 2000 во время учений НАТО «Квадрига-2024» на полигоне Папраде, Литва

Неясно, когда украинские гаубицы RCH 155 смогут появиться на поле боя, хотя предполагается, что это произойдет уже в апреле. Их использование в реальных боевых условиях станет рассматривается как серьёзное и очень полезное испытание их возможностей для производителя и других потенциальных заказчиков.

Известно, что RCH 155 находятся на вооружении СВ Германии. В 2025 году планируется выделить бюджет на закупку 80 таких орудий. Великобритания также планирует получить колесные гаубицы RCH 155, которые заменят в британской армии гусеничные САУ AS90, которые, в свою очередь, будут поставлены на Украину.

Среди других будущих заказчиков RCH 155 – Швейцария и Италия. Швейцарцы намерены установить AGM на шасси боевой бронированной машины Mowag Piranha IV 10×10 местного производства, а также Италия. Несколько других стран НАТО и не входящих в альянс также определены как вероятные кандидаты на покупку RCH 155.

Ральф Кетцель, генеральный директор KNDS, производителя RCH 155, сообщил о вероятной поставке Украине БТР «Боксер» на колёсном ходу в дополнение к артиллерийским системам. Посол Украины в Германии Алексей Макеев подтвердил это заявление, сообщив, что ВСУ получат «Боксер» в версии «машина поддержки командования», вооружённую 30-мм автоматической пушкой. Предполагается, что украинская версия RCT30 «Боксер» будет сочетать в себе колёсную машину с необитаемой башней от немецкой гусеничной БМП«Пума».

Версия RCT30 «Боксер» с 30-ми пушкой БМП «Пума»

Никаких подробностей о сроках поставки «Боксеров» не сообщалось. Согласно некоторым источникам, ВСУ могут использовать «Боксеры» в качестве сопровождения для RCH 155, особенно для борьбы с FPV-дронами, которые распространены на поле боя и считают артиллерийские орудия своими основными целями.

По материалам ресурса twz.com