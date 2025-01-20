В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»

19FortyFive: ТАРК «Адмирал Нахимов» получил огромные наступательные возможности

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» (по кодификации НАТО — Kirov) Военно-морского флота (ВМФ) России — это уникальный корабль, у которого нет аналогов. Возможности корабля оценил обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

«Линейные крейсеры класса Kirov, введенные в строй Советским Союзом на последнем этапе холодной войны в 1980-х годах, представляют собой уникальный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, которые не имеют четких аналогов в западных военно-морских силах», — объяснил он.

Автор отметил, что «Адмирал Нахимов» получил огромные наступательные и оборонительные возможности для противодействия различным соединениям НАТО, включая авианосные ударные группы флота США.

В частности, корабль нес 96 зенитных ракет комплекса С-300Ф и 20 противокорабельных ракет (ПКР) П-700 «Гранит». ПКР может оснащаться проникающей боевой частью весом до 750 килограммов или ядерной боеголовкой мощностью до 50 килотонн.

Как пишет издание, эффективность такого корабля зависит от того, насколько хорошо его может прикрыть морская авиация.

Ранее в январе источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в третьей декаде декабря 2024 года на тяжелом крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора.