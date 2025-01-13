На крейсере «Адмирал Нахимов» произвели физический пуск ядерного реактора

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море», — заявил собеседник агентства, добавив, что также была завершена операция по размагничиванию корабля.

Он подчеркнул, что запуск реактора не означает окончание ремонта и модернизации крейсера, а указывает на готовность ядерной энергетической установки работать на полную мощность.

Ранее обозреватель NI Питер Сичиу отметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США.