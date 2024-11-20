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Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России

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Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

TNI: «Адмирал Нахимов» ВМФ России — «дыра в воде», его модернизация выгодна США

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США. Об этом стало известно обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу.

«На бумаге крейсер — боеспособный корабль, который может представлять угрозу во время войны, конечно, если бы эта война велась в 1980-х годах. Но сегодня он также был бы огромной целью. Россия хвасталась возможностями своего гиперзвукового оружия, но США тоже его разрабатывают, да и подводные лодки НАТО могли бы легко отслеживать и затем потопить корабль», — говорится в публикации.

Там отмечается, что модернизация «Адмирала Нахимова», неоднократно называемого самым мощным кораблем ВМФ России, выгодна американской стороне, поскольку каждый потраченный на него рубль — «это одним рублем, потраченным на более боеспособные корабли, меньше».

Ранее газета «Известия» сообщила, что выход в море ТАРКР «Адмирал Нахимов», проходящего глубокую модернизацию на заводе «Севмаш», отложен на неопределенный срок.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, «Адмирал Нахимов» оказался не готов выйти в море, поскольку его ремонт еще не закончен.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что до конца ноября ТАРКР на несколько дней выйдет на испытания в море, но для этого будут «задействованы вспомогательные двигательные устройства», а не штатные атомные реакторы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
Севмаш
Проекты
NATO
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