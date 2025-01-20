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Американская компания захотела обучить ВСУ работе с V-Bat

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Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters.

Defense One: Shield AI заключила контракт на обучение расчетов БПЛА V-Bat ВСУ

Американская компания Shield AI захотела обучать операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) V-Bat для Киева. Об этом президент компании Брэндон Ценг сообщил в интервью Defense One.

Компания заключила контракт на обучение расчетов дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Ценга, они будут работать с беспилотниками V-Bat, которые могут работать в условиях помех.

Глава компании отметил, что Киев планирует подготовить операторов к весне. Военных сняли с позиций для прохождения обучения. Ценг не назвал количество расчетов, которые пройдут обучение, однако он сообщил, что в Киев хочет получить более 120 БПЛА V-Bat.

Дрон вертикального взлета и посадки V-Bat разработали инженеры компании Martin UAV, но позже изделие передали Shield AI. БПЛА с размахом крыла три метра весит 57 килограммов. Дрон получил двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания Suter TOA 288, обеспечивающий скорость до 90 километров в час. Разведывательный аппарат несет дневную и ночную камеры.

Ранее в январе V-Bat заметили на Украине. В соцсетях появилась фотография, демонстрирующая американский аппарат и операторов БПЛА.

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Страны
США
Украина
Проекты
AI
БПЛА
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