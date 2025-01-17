В США удвоили финансирование модернизации Patriot

Конгресс США выделит более 500 миллионов долларов на модернизацию систем ПВО

Конгресс США одобрил выделение более 505 миллионов долларов из бюджетных средств на приобретение и модернизацию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger в 2025 финансовом году. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что изначально армия США запросила финансирование на модернизацию систем противовоздушной обороны (ПВО) в размере 250 миллионов долларов. Как пишет издание, удвоенная сумма указывает на стратегическую важность этих систем в современных условиях.

«Дополнительные ресурсы значительно повысят возможности систем Patriot и Stinger, ускорив их приобретение и модернизацию в соответствии с современными требованиями на поле боя», — говорится в материале.

В октябре 2024 года генерал-майор Армии США Фрэнк Лозано сообщил, что Пентагон принял решение отказаться от планов по разработке нового поколения зенитных ракет для систем Patriot. Из-за высокой стоимости разработки военные намерены сфокусироваться на интеграции Patriot c комплексами противоракетной обороны THAAD и модернизации существующих ракет PAC-3 MSE.