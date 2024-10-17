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В США заявили об отказе от создания ракет нового поколения для Patriot

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Defense News: США отказались от создания ракет нового поколения для Patriot

Американские военные приняли решение отказаться от планов по разработке нового поколения ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил генерал-майор Армии (Сухопутных войск) США Фрэнк Лозано, пишет Defense News.

Вашингтон признал, что дальнейшая работа над проектом окажется «очень дорогим мероприятием», уточнил военный.

«После проведения анализа экономической эффективности <...> мы приняли решение продолжать модернизацию ракеты PAC-3 MSE (зенитных ракет Patriot Advanced Capability — 3 Missile Segment Enhancement — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Лозано.

Кроме того, США намерены сфокусироваться на интеграции Patriot и систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD для «более эффективного управления боевым пространством», подчеркнул генерал-майор.

Ранее Министерство обороны США вложило 5,3 миллиарда долларов на расширение производства снарядов на фоне военной помощи Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
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